نانت الفرنسي يسعى للتعاقد مع محمد عبد المنعم في الميركاتو الصيفي

دخل محمد عبدالمنعم قلب دفاع النادي الأهلى ومنتخب مصر دائرة اهتمامات نادي نانت الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة نادي نانت المحترف ضمن صفوفه المهاجم الدولى المصري مصطفي محمد، فى التعاقد مع صخرة دفاع النادي الأهلي في الصيف المقبل لمزاملة “الأناكوندا”.

وقال موقع "Homme Du Match" الفرنسي أن نادي نانت يستهدف التعاقد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي خلال الصيف المقبل، خاصة في ظل تألق مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق مع الفريق الكنارى الأمر الذي شجع مسئولو نادي نانت لضم مدافع منتخب مصر.

وأضاف الموقع الفرنسي أن محمد عبد المنعم هو أحد المدافعين المميزين في قارة أفريقيا فى الوقت الحالي، وقدم كسنوى مميز مع النادي الأهلي في دوري ابطال أفريقيا وقاده للتتويج باللقب، كما يعتبر عنصرا اساسيا في منتخب مصر خلال الفترة الماضية.

يذكر أن نادي نانت يحتل المركز الـ12 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة وساهم المهاجم المصري مصطفي محمد في 8 أهداف هذا الموسم بالدوري الفرنسي، مسجلا 7 أهداف خلال 17 مباراة بكل المسابقات وصنع هدفا .