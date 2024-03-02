اقتصادية النواب تطالب دعم المشروعات الصغيرة

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحراك غير المسبوق الى يشهده ملف الاستثمار اتضح ذلك جليا من خلال صفقة رأس الحكمة، والتشريعات والتيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة فى الملف على وجه التحديد، إضافة إلى دعم وتشجيع المستثمرين، وهذا بدوره يتطلب النهوض بالمشروعات الصغيرة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وتمثل أكثر من 85% من حجم المشروعات فى مصر، ومن ثم عليها عبء كبير فى النهوض بالاقتصاد والصناعة المصرية، إضافة إلى أنها تضمن شريحة كثيفة من العمالة تصل لملايين العاملين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم النهوض بها أمر ضروري خلال الفترة المقبلة لاستمرار وتير العمل والنهوض بالمنتج المحلى.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الاستثمار له دور مباشر على السوق السوداء، والجميع لاحظ نتائج صفقة رأس الحكمة على السوق الموازية، ولهذا يجب العمل فى كافة القطاعات التى بدورها تقضي على السوق السوداء، والمشروعات الصغيرة قطاع عريض جدا ولكنه فى نفس الوقت يمثل اقتصاد موازي جزء كبير منه مهدر بسبب عدم دمج هذا الكيان الكبير فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وشدد القطامى، على ضرورة إيجاد بدائل واقعية وأن تكن هناك إرادة حقيقية للنهوض بالمشروعات الصغيرة، كل المشروعات الصغيرة بلا استثناء، خاصة وأن المشروع الصغير يصل رأسماله لملايين الجنيهات عكس المتعارف عليه بين المواطنين، ومن ثم على الدولة خلال المرحلة المقبلة أن تولى ملف المشروعات الصغيرة اهتمام خاص.