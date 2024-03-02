تعرف على غيابات الأهلي في نهائي الكأس أمام الزمالك

تأكد بشكل نهائي غياب 3 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الجمعة المقبل على ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية الرياضة في نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2022 - 2023.

ويغيب الثلاثي ياسر إبراهيم قبل دفاع الفريق الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، ومحمد الشناوي بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الكتف، والمالي أليو ديانج المصاب في الركبة والذي سافر إلى النمساء للخضوع لعملية منظار استكشافي لتحديد طريقة العلاج وفترة الغياب.

وتسافر بعثة الأهلي إلى السعودية يوم الاربعاء المقبل استعدادا لنهائي كأس مصر ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل.