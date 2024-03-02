ads
السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على غيابات الأهلي في نهائي الكأس أمام الزمالك

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأكد بشكل نهائي غياب 3 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الجمعة المقبل على ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية الرياضة في نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2022 - 2023.

ويغيب الثلاثي ياسر إبراهيم قبل دفاع الفريق الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، ومحمد الشناوي بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الكتف، والمالي أليو ديانج المصاب في الركبة والذي سافر إلى النمساء للخضوع لعملية منظار استكشافي لتحديد طريقة العلاج وفترة الغياب.

وتسافر بعثة الأهلي إلى السعودية يوم الاربعاء المقبل استعدادا لنهائي كأس مصر ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل.

النادي الاهلي نهائي كأس مصر الأهلي مع الزمالك ياسر إبراهيم محمد الشناوي