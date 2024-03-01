نائب محافظ قنا يشهد إطلاق مبادرة مستقبلنا في نسختها السادسة

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اطلاق مبادرة مستقبلنا في نسختها السادسة ، لمتطوعى وزارة الشباب والرياضة"YLY" بنادى قنا الرياضي تحت شعار " شباب يدير شباب "، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و بحضور محمد عبدالرحيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأشرف سعد رئيس مجلس إدارة نادى قنا الرياضي، و شهاب جمال الدين مدير مشروع yly بوزارة الشباب والرياضة.

واكد نائب محافظ قنا، اهتمام الدولة بالنشء والشباب وتوعيتهم بقيم الولاء وغرس قيم الولاء والانتماء من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج، لتعزيز مشاركتهم الايجابية فى الخدمة المجتمعية من خلال حضور ما يقرب من ١٠٠٠ طفل وفتاة من مراكز الشباب المختلفة داخل محافظة قنا، من المراحل العمرية المختلفة

فى نهاية الفاعلية تم إقامة حفل الختام وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير على المشاركين.

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