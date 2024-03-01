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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المقاولون يخسر بهدفين أمام سيراميكا في الدوري

الرمادي
الرمادي
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واصل فريق المقاولون العرب مسلسل الهزائم بعد تعرضه للخيسرة مساء اليوم الجمعة أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر

أحرز هدفي اللقاء أحمد الشيمي مدافع الذئاب بالخطأ في شباك عامر عامر واضاف أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا الثاني من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

لم يقدم فريق المقاولون العرض المتوقع رغم ظروف الفريق الصعبة وتأزم موقف الذئاب في جدول الدوري.

بينما نجح أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لتحسين موقف فريقه في جدول الدوري.

 

أحمد الشيمي المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا