فحص 420 مريضا بقرية كفر عشما في قافلة طبية لجامعة المنوفية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وإدارة القوافل بالجامعة قافلة طبية توعوية الي قرية عشما مركز الشهداء ،وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور أحمد القاصد حرص الجامعة على إطلاق قوافلها الطبية التنموية والتوعوية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً و توفير الرعاية الصحية لمستحقيها باماكنهم لتخفيف العبء عليهم ،مشيرا إلي أهمية هذه القافلة التي تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و تهدف إلى الارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجاً وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم، وإكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي.

وأكد رئيس جامعة المنوفية أهمية الندوات التي تقدمها الجامعة خلال القوافل لرفع وعي المجتمع بخطورة الإدمان والمخدرات علي الفرد و المجتمع ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً علي توفير الرعاية الصحية لابنائها لافتاً إلى أهمية تقديم إرشادات توعوية بطرق العلاج والتعرف على الاحتياجات النفسية والاجتماعية التي تُسهم في الوقاية من الإدمان.

وأشار القاصد إلى أن القافلة الطبية فحصت ٤٢٠ حالة منهم 55 الجلدية، 46 الرمد،63 الأطفال، 42 أنف وأذن، 33صدر،61 باطنة، من أبناء القرية و القري المجاورة ، كما تم صرف العلاج المجاني لهم .

كما قدمت القافلة ندوة توعوية حول مكافحة الإدمان وخطورة المخدرات وايضا ندوة عن العنف ضد المرأه حضرها ما يقرب من 120 فرد من القرية والقرى المجاورة.

شارك في اعمال القافلة عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا عزمي، والدكتور فريد وجدي والدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الطلاب، وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة،محمد خطاب وأحمد سيف ورشا عادل ومها فرج واريج عرفة من النشاط الاجتماعى برعاية الشباب.