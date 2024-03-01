ads
الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على خريطة البطولة الأفريقية للسلاح للناشئين والشباب بالقاهرة

بطولة أفريقيا للسلاح
بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

تستضيف مصر منافسات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والناشئات والشباب والشابات خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس المقبل داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 17 سنة والشباب والشابات تحت 20 سنة بالاضافة الى منافسات الفردي للثلاثة أسلحة تحت 15 سنة للبنين والبنات.

ويقام اليوم الجمعة الاجتماع الخاص بالحكام واللجنة الفنية للبطولة على أن تبدأ منافسات البطولة الفعلية يوم السبت الموافق 2 مارس.

وتفتتح البطولة في يومها الأول بمنافسات فردي الناشئين (-17 سنة) لسيف المبارزة في التاسعة صباحا ثم تقام منافسات الناشئات لسلاح الشيش ثم تبدأ فعاليات سلاح السيف للناشئين لنفس المرحلة ثم يقام حفل الافتتاح ويختتم اليوم بالمباريات النهائية للأسلحة الثلاثة.

أما يوم الأحد فتقام منافسات الناشئات لسيف المبارزة في التاسعة صباحا، ثم منافسات سلاح الشيش للناشئين بالإضافة إلى منافسات سلاح السيف للناشئات ثم يختتم اليوم بالمباريات النهائية.

وتنطلق يوم الأثنين منافسات الشباب (-20 سنة) حيث ستقام مباريات سيف المبارزة في التاسعة صباحا ثم تقام منافسات سلاح الشيش للشابات يليها منافسات  سلاح السيف للشباب ويختتم اليوم بالنهائيات.

وتستأنف منافسات الشباب يوم الثلاثاء حيث ستقام فعاليات سيف المبارزة للشابات في التاسعة صباحا ثم تقام منافسات سلاح الشيش للشباب ويليها مباريات سلاح السيف للشابات ويتم اختتام اليوم بالنهائيات للثلاثة أسلحة.

أما يوم الأربعاء فسيشهد انطلاق منافسات الفرق حيث ستقام فعاليات الثلاث أسلحة للشباب والشابات (-20 سنة).

وفي اليوم الختامي للبطولة، ستقام منافسات الفرق للناشئين تحت 17 سنة بالإضافة إلى منافسات الفردي تحت 15 سنة في الثلاثة أسلحة للبنين والبنات.

يذكر أن مصر قد نجحت مؤخرا في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للكبار خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحظت البطولة على إشادات دولية كبيرة.

أسلحة للشباب والشابات سلاح الشيش بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين