تعرف على خريطة البطولة الأفريقية للسلاح للناشئين والشباب بالقاهرة

تستضيف مصر منافسات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والناشئات والشباب والشابات خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس المقبل داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 17 سنة والشباب والشابات تحت 20 سنة بالاضافة الى منافسات الفردي للثلاثة أسلحة تحت 15 سنة للبنين والبنات.

ويقام اليوم الجمعة الاجتماع الخاص بالحكام واللجنة الفنية للبطولة على أن تبدأ منافسات البطولة الفعلية يوم السبت الموافق 2 مارس.

وتفتتح البطولة في يومها الأول بمنافسات فردي الناشئين (-17 سنة) لسيف المبارزة في التاسعة صباحا ثم تقام منافسات الناشئات لسلاح الشيش ثم تبدأ فعاليات سلاح السيف للناشئين لنفس المرحلة ثم يقام حفل الافتتاح ويختتم اليوم بالمباريات النهائية للأسلحة الثلاثة.

أما يوم الأحد فتقام منافسات الناشئات لسيف المبارزة في التاسعة صباحا، ثم منافسات سلاح الشيش للناشئين بالإضافة إلى منافسات سلاح السيف للناشئات ثم يختتم اليوم بالمباريات النهائية.

وتنطلق يوم الأثنين منافسات الشباب (-20 سنة) حيث ستقام مباريات سيف المبارزة في التاسعة صباحا ثم تقام منافسات سلاح الشيش للشابات يليها منافسات سلاح السيف للشباب ويختتم اليوم بالنهائيات.

وتستأنف منافسات الشباب يوم الثلاثاء حيث ستقام فعاليات سيف المبارزة للشابات في التاسعة صباحا ثم تقام منافسات سلاح الشيش للشباب ويليها مباريات سلاح السيف للشابات ويتم اختتام اليوم بالنهائيات للثلاثة أسلحة.

أما يوم الأربعاء فسيشهد انطلاق منافسات الفرق حيث ستقام فعاليات الثلاث أسلحة للشباب والشابات (-20 سنة).

وفي اليوم الختامي للبطولة، ستقام منافسات الفرق للناشئين تحت 17 سنة بالإضافة إلى منافسات الفردي تحت 15 سنة في الثلاثة أسلحة للبنين والبنات.

يذكر أن مصر قد نجحت مؤخرا في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للكبار خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحظت البطولة على إشادات دولية كبيرة.