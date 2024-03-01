البطالة قتلته.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا أسفل عقار بـ 6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها، حول العثور على جثة شخص اسفل عقار بأكتوبر، وفحص فريق من رجال التحقيق الجثة الذين صرحو بالدفن، بعدما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمانه واعداد تقرير بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البطالة قتلته

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى والذي يبلغ من العمر 40 عامًا، هو من أقدم على إلقاء نفسة من الطابق الرابع من شرفة مسكنه، على خلفية مروره بأزمة نفسية سببها قلة العمل، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.

وكانت البداية بتلقي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص اسفل عقار بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص ان الجثة لشاب أربعيني وأن السبب وراء وفاته هو سقوطه من علو.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.