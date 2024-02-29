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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"Bob Marley" يواصل تصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثالث

Bob Marley
Bob Marley
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يواصل فيلم الموسيقى والدراما "Bob Marley: One Love" من بطولة كينجسلي بن أدير، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي، عقب طرحه بصالات السينما قبل ثلاثة أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 123 مليون دولار، جمع منهم 73 مليونا في السينمات الأمريكية و50 مليونا في السوق الأجنبية. ومن المقرر عرض الفيلم في 22 فبراير بالسينمات المصرية.

يعد فيلم "Bob Marley: One Love" فيلمًا غريبًا لأنه يروي حياة المغني بوب مارلي، الذي كان رائدًا في نوع موسيقى الريغي وقدم الموسيقى الجامايكية إلى العالم. 

يحتفل الفيلم بحياة وموسيقى أيقونة ألهمت الأجيال من خلال رسالته عن الحب والوحدة. على الشاشة الكبيرة لأول مرة، اكتشف قصة بوب القوية في التغلب على الشدائد والرحلة وراء موسيقاه الثورية.

Bob Marley One Love شباك التذاكر الأمريكي