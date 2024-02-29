وفد جامعة الأزهر يتفقد الموقع المقترح لإنشاء فرع مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، وفد جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق مرسى أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو محمد هلال مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية، ومحمد قاسم الدسوقي مدير عام رعاية الطلاب، وهشام سلامة مقرر مجلس الجامعة، ومحمود عبد الوهاب مسئول الخطة الاستثمارية، ومريم عبد الله غباشي مسئول إدارة المشروعات الاستثمارية.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومحمد مصطفى نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، ومحمد الحوفى مدير الأملاك ومديري الإدارات المعنية.

ناقش اللقاء جهود التعاون لإنشاء فرع جامعة الأزهر بمطروح، والتي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسي القادم 2024 /2025، بكلية البنات بثلاث شعب هى اللغة العربية والشريعة وأصول الدين لتكون نواه لفرع الجامعة على أن يكون مقرها المؤقت مبنى كلية التربية الحالى بمدينة مرسى مطروح.

وتتفقد اللجنة خلال يومى الزيارة الموقع المقترح تخصيصه لإنشاء فرع الجامعة على قطعة أرض بمساحة 15 فداناً بمنطقة شارع على حميدة _ علم الروم، مع التأكيد على الحاجة لافتتاح فرع لجامعة الأزهر بمطروح، والإقبال الكبير لأبناء مطروح على التعليم الأزهرى مع إمكانية استقبال طلاب من دولة ليبيا الشقيقة.

كما ناقش اللقاء مقترح إنشاء مدينة سكنية للطلاب، وكذلك استراحات لأعضاء هيئة التدريس بالتنسيق بين إدارة التخطيط العمرانى ومجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة الأملاك، وكذلك مقترح وضع تصور للكليات التى تحتاج إليها المحافظة في التخصصات التعليمية المختلفة بما يوفر مزيد من الكوادر البشرية لمواكبة جهود التنمية على أرض مطروح.

محافظ مطروح يستقبل وفد جامعة الأزهر لإنشاء فرعها بالمحافظة

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