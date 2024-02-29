تصديق رئاسي على قانون الأوسمة والأنواط المدنية.. اعرف التفاصيل

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية والذي وافق عليه مجلس النواب.

وجاءت المادة الأولى من القانون كالتالي

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي:

قلادة النيل.

قلادة الجمهورية.

وشاح النيل.

وسام الجمهورية.

وسام الاستحقاق.

وسام الكمال

وسام العمل

وسام العلوم والفنون

وسام الرياضة.

وسام البنَّاء العظيم

نوط الامتياز

وسام الاستحقاق.