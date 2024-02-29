سلوى محمد علي: محسن حلمي خيرني ما بين الزواج أو العمل معا

بدأ منذ قليل، أول أفلام الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، للفنانة سلوى محمد علي، وذلك بعد تكريمها أمس في حفل افتتاح المهرجان، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل.

وقالت سلوى: أحببت محسن حلمي في مسرحية "دقة زار" وتزوجته في "المحبظتية" وأنجبت مع "أوبرا الـ3 بنسات"، فلم أعمل معه بعد الزواج حيث خيرني قبل الزواج، وقال هل تريدين الزواج أم العمل معي، اخترت طبعا حينها الزواج لأني كنت أحبه وخشيت من العنوسة.

وقد سبق أن أعلن الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلى أنه سيتم الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.