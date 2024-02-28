برلمانية: توجيه الرئيس بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" خطوة مهمة لدعم ذوي الهمم

أكدت النائبه مايسة عطوه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أن توجيه الرئيس للحكومة بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوق "قادرون بإختلاف" رسالة إنسانية بمكانة ذوي الهمم داخل المجتمع، وما تقوم به الدولة المصرية من العديد من الخطوات الفاعلة والمهمة لدعم ذوي الهمم.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

وأشادت النائبه مايسة عطوه عقب مشاركتها في احتفاليه قادرون بإختلاف، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف، وهو ما يؤكد حرصه على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والاهتمام بتلك الفئة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائل دون دمجهم في المجتمع وتسهيل عملية انخراطهم بذويهم.

وأضافت أن كلمه الرئيس السيسي خلال الاحتفالية أظهرت رسالة واضحة بها أمل ورحمة وإيمان بقدرات ذوي الهمم وضرورة دمجهم داخل المجتمع، وضرورة تغيير النظرة إليهم، والعمل على الاستفادة من كافة المهارات التي يمتلكوها لكي يصبحوا طاقة عمل جديدة تضاف لرصيد إنجازات الدولة المصرية.