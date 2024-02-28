حسام مصطفى الفائز بجائزة النحت: جوائز الفنون فرصة كبيرة للشباب لعرض تجاربهم

أعرب الفنان حسام مصطفى، الفائز بالمركز الأول بجائزة النحت، بمؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، عن سعادته البالغه بالفوز، مؤكدًا انه لم يتوقع ذلك لانها المرة الأولى التى يشارك فى جوائز الفنون.

وقال الفنان الفائز بجائزة النحت، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن العمل الفائز كان جزء من تجربته فى رسالة الماجستير وكان اسلوب فى نحت الخشب، يعمل به للمرة الأولى، ولكنه اصبح المفضل لديه.

وأضاف: "جوائز الفنون فرصة عظيمة جدا لشباب الفنانين، تتيح لهم ان يعرضوا اعمالهم وشخصياتهم وتجاربهم الفنية المختلفة".

حسام مصطفى مدرس مساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا ، وشارك بالعديد من المعارض ومنها معرض كاركاز نحت باتيليه اسكندريه ٢٠١٦ ، ومعرض ذات بمتحف محمود سعيد بالاسكندريه ٢٠١٧، وصالون الشباب الدورتين ٣١ ، ٣٢ وصالون نوت لشباب النحاتين الدورات من الثانيه حتى الخامسة، ومعرض جائزة ادم حنين لشباب النحاتين الدورات الثالثة والخامسة ومعرض اجندة بمكتبه الاسكندريه ٢٠٢٢.

الجدير بالذكر ان مؤسسة فارو حسنى للثقافة والفنون، قد أعلنت خلال حفل جوائز الفنون للدورة الخامسة، عن الفائزين، وذلك فى يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 ، واقامة المعرض الجماعي للشباب، وذلك بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعدد كبير من الفنانين والنقاد والشخصيات البارزة وقيادات وزارة الثقافة والشخصيات الدبلوماسية أبرزهم الدكتور سامح فريد وزير الصحة الاسبق، الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور مصطفى الفقى عضو مجلس الأمناء ، والدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الأمناء، والكاتب محمد سلماوي والدكتور احمد غنيم رئيس متحف الحضارة .

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