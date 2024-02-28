على طريقة فتاة الشروق.. سيدة تقفز من سيارة شركة توصيل شهيرة بأكتوبر

أقدمت سيدة في عقدها الخامس على إلقاء نفسها من سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد استقبال سيدة 43 سنة مصابة بكدمات وادعاء القفز من سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة حال سيرها بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبسؤال المصابة أفادت بأنها قامت بطلب سيارة توصيل عبر تطبيق الشركة لتوصيلها من أكتوبر لبولاق الدكرور عقب ركوبها السيارة شعرت بنظر السائق إليها وحدوث حالة ارتخاء لجسدها فقامت بالقفز من السيارة.

من جانبه، سلم السائق نفسه للأجهزة الأمنية بالجيزة وأنكر الاتهامات وأفاد بأن السيدة عقب ركوبها طلبت منه التوقف بدون سبب وخلال محاولة ركنه السيارة يمينا قامت بالقفز وأنه حاول منعها ولكنه لم ينجح في ذلك.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وتصدرت واقعة الفتاة حبيبة الشماع مواقع التواصل؛ بعد اتهام سائق أوبر بمحاولة اختطافها بمنطقة الشروق فألقت بنفسها من السيارة وأصيبت على إثرها بغيبوبة كاملة ولا تزال تمكث في المستشفى حتى الآن.