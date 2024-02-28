تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 على النحو التالي:
*كأس الاتحاد الإنجليزى:
09:30 تشيلسي × ليدز يونايتد
09:45 وولفرهامبتون × برايتون
09:45 نوتينغهام فورست × مانشستر يونايتد
10:00 ليفربول × ساوثهامتون
*الدورى الإيطالى:
07:00 ساسولو × نابولي
09:45 انتر ميلان × أتلانتا
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف ساوثهامبتون فى الكأس وإنتر يصطدم بأتلانتا
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 على النحو التالي: