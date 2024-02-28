تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف ساوثهامبتون فى الكأس وإنتر يصطدم بأتلانتا

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 على النحو التالي:

*كأس الاتحاد الإنجليزى:

09:30 تشيلسي × ليدز يونايتد

09:45 وولفرهامبتون × برايتون

09:45 نوتينغهام فورست × مانشستر يونايتد

10:00 ليفربول × ساوثهامتون

*الدورى الإيطالى:

07:00 ساسولو × نابولي

09:45 انتر ميلان × أتلانتا

