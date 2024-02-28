"صحة شمال سيناء": إعدام أغذية منتهية الصلاحية بمدينة نخل

شنت مديرية صحة بشمال سيناء حملة صحية مكبرة على ١٠ منشأة غذائية بمدينة نخل بوسط سيناء بناًء على تعليمات الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم مدير عام الطب الوقائي بشمال سيناء وتعليمات مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشمال سيناء والدكتور محمود فتحى مدير الإدارة الصحية بنخل .

ترأس الحملة كل من طه إبراهيم عبدالله مراقب أغذية نخل وعلى إسماعيل على مفتش أغذية بوحدة نخل وأسفرت الحملة الصحية عن إعدام عدد ٥٥ كيلو حلويات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى وغير مدون عليها أى تاريخ إنتاج وإعدام ١٦ لتر مياه غازية منتهية الصلاحية وإعدام ٧٢ علبة لامبادا كيك منتهية الصلاحية كما جري المرور على مطبخ مستشفى نخل وتم سحب عدد ٣ عينات مختلفة للتحليل للصلاحية.