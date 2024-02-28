تجديد حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية داخل مطبعة في عابدين

الأربعاء 28/فبراير/2024 - 09:00 ص

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية داخل مطبعة بمنطقة عابدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول")، وعُثر بحوزة أحدهم على (عدد من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات – عدد من الأكلاشيهات – جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة) وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالإتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامى .

وبمناقشة المتهم إعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط "مالك المطبعة" ، وعثر بحوزته على (٢ سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين)، وبمواجهته إعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.