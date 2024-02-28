كل ما تريد معرفته عن تضخم الكبد وأسبابه وعلاجه

تضخم الكبد من المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الكثير من الناس نتيجة عدة أسباب وهي مؤشر يشير إلى الشخص للكشف عن السبب والمشكلة الصحية التي يجب حلها حتى لا تزداد المشكلة الصحية خطورة، وهناك حجم طبيعي لكبد الإنسان وعندما يزداد حجمه يعتبر كبد متضخم، فالكبد المتضخم دليل على وجود علامة على مشكلة في الكبد مثل مرض الكبد، فشل القلب الاحتقاني، السرطان ويبدأ حل المشكلة من معرفة السبب.





-أعراض الكبد المتضخم:

في الكثير من الأوقات قد لا يسبب تضخم الكبد أي أعراض.

قد ينتج الم البطن

الإرهاق

الغثيان والقيء

إصفرار البشرة وبياض العين



-أسباب تضخم الكبد:

تليف الكبد الناتج عن فيروس التهاب الكبد الوبائي A،B،C.

مرض الكبد الدهني الكحولي.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

اضطراب وراثي يتسبب في تراكم النحاس على الكبد (داء ويلسون).

اضطراب يتسبب في تراكم الحديد على الكبد.

اضطراب يتسبب في تراكم المواد الدهنية في الكبد.

أورام الكبد الغير سرطانية.

انسداد المرارة او القنوات الصفراء.

السرطانات.

التهاب الكبد السمي.

جيوب ممتلئة بالسائل في الكبد.

سرطان الدم.

مشاكل القلب والأوعية الدموية.

سرطان الغدد الليمفاوية.

انسداد الأوردة التي تصرف من الكبد.

فشل القلب.

التهاب النسبة المحيط بالقلب.

تناول ادوية معينة مثل فيتامينات ومسكنات للألم بشكل مبالغ فيه ولفترات طويلة.

تناول الكحوليات بكثرة.

بسبب بعض حالات العدوى الفيروسية أو البكتريا.

العادات الغذائية السيئة.



-طرق الوقاية:

اتباع نظام غذائي صحي.

عدم تناول الكحوليات.

تناول جرعات محددة من المكملات الغذائية والفيتامينات.

الحفاظ على وزن مناسب.

الإقلاع عن التدخين.