تفاصيل خروج عجلات قطار ركاب عن القضبان بخط سكك حديد - دمنهور.. صور

خرجت عجلتان من جرار قطار دسوق - دمنهور عن القضبان في مزلقان قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور، ولم يصب أي شخص بأذى.

تلقت أجهزة الأمن في مديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة مباحث السكك الحديدية بخروج عجلتين من جرار قطار دسوق - دمنهور في مزلقان قرية قراقص، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية إلى موقع الحادث.

بعد التحقيق والفحص، تبيّن أن عجلتين من جرار القطار خرجتا عن القضبان في مزلقان قرية قراقص، ولم تؤدِ إلى وقوع أي إصابات، ولم يحدث أي تلف في الممتلكات.

تعمل الأجهزة الأمنية ومسؤولو السكك الحديدية والوحدة المحلية في مركز ومدينة دمنهور بجد لإعادة جرار قطار دسوق - دمنهور إلى مساره الصحيح لاستئناف رحلته إلى محافظة كفر الشيخ.

تستمر المتابعة والجهود المبذولة لضمان سلامة وسلسلة النقل الحديدي، وتعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية لتفادي حوادث مماثلة في المستقبل.