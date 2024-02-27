قنصوة: بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية في مدينة تونج بجنوب السودان

عقد اليوم الثلاثاء، مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة، حيث هنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس وإدارات الجامعة السابقة، على توقيع مذكرة التفاهم أول أمس لإنشاء فرع دولى لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان بحضور وزيرا التعليم العالي بمصر وجنوب السودان.

وأكد أن جزء من قوة مصر الناعمة هى مد جسور التواصل الحضاري مع شعوب القارة الافريقية، وتفعيلها في كافة المجالات وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي، باعتباره أحد مقومات التقدم والتنمية في إفريقيا.

وأوضح أنه وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ستبدأ الدراسة فى برنامجى الزراعة والطب البيطري بمدينة تونج بعد أن تم الإنتهاء من جميع المباني التى تقع على مساحة ٣٥٠٠ فدان، ووضع حجر الأساس لحرم الجامعة الثاني بالعاصمة جوبا فى شهر مايو القادم، ويقع على مساحة ٢٥٠ ألف متر، وستكون الدراسة فيه على أساس البرامج وبعض برامج الدرجات المشتركة بالتعاون مع الجامعات العالمية، ليكون نقطة جذب للطلاب في شرق افريقيا.

ووافق المجلس على اعتماد خطة جامعة الإسكندرية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، والتى تسعى من خلالها الجامعة لتعزيز دورها التنموى وتعزيز جودة الخدمة التعليمية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية ورفع الأداء فى مختلف العمليات الأكاديمية والإدارية لمواكبة التوجهات الوطنية المتمثلة فى رؤية مصر 2030 ، وأن تكون مخرجات الجامعة متوافقة مع متطلبات سوق العمل، وأوضح أنه تم تطوير الخطة باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الاستراتيجى لتكون على قدر المسئولية الملقاه على عاتق الجامعة لتحقيق التميز ليس فقط فى مؤشرات أداء قطاعات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع بل تمتد لمتغيرات التعليم العالى الدولية لتحقيق جامعة محوكمة ذات تنافسية عالمية مستدامة وذاتية التمويل.

وفي إطار حرص الجامعة على استمرار توفير خدمات طبية وعلاجية للعاملين بالجامعة، أعلن رئيس الجامعة عن تجديد التعاقد السنوى مع شركة مصر للتأمين لتقديم الخدمات الصحية لجميع العاملين وتتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات والأدوية والعلاج بالمستشفيات والعمليات وغيرها.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج دكتوراه الفلسفة فى العلوم فى جيولوجيا البترول بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم.

وكرم المجلس الدكتورة هبة محمود القاضى بمناسبة انتهاء فترة عمادتها للمعهد العالي للصحة العامة متمنياً لها التوفيق والسداد.

ووافق المجلس على قبول الإهداء المقدم من مؤسسة تداووا الخيرية وهو عبارة عن عدد (١) جهاز فصل بلازما مكونات الدم بحوالي مليون ومائتين وخمسون جنيها لقسم أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي (وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الحضرة الجامعى).

ووافق المجلس على وضع الدليل الإرشادى لمكافحة العدوى بمنشآت جامعة الإسكندرية ضمن الملف المزمع تقديمه لجامعة الإسكندرية للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

ووافق المجلس على تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وشركة السويدي إلكتريك، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الزنتان بليبيا للتعاون في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة Dzemal Bijedic- موستار- البوسنة والهرسك، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والمركز الثقافي الكورى بمصر لإنشاء وتشغيل معهد King Sejong، وإتفاقية التعاون الأكاديمى الدولى بين جامعة الإسكندرية وجامعة Haute- Alsace بفرنسا، وتجديد إتفاق التعاون لبرنامج علوم الأعصاب الفرنسي بين جامعة الإسكندرية (كلية العلوم) والوكالة الجامعية الفرانكفونية AUF خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وشركة سان استيفانو للاستثمار السياحي.

ووافق المجلس على ترقية ١٨ عضو هيئة تدريس، ٢ إلى وظيفة أستاذ، و١٦ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١١ مدرس، ومنح ٦٣ درجة دكتوراه و٩١ درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.