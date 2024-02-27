"سمات القيادة المتميزة".. "تعليم الكبار بعين شمس" تنظم ندوة لمديري مدارس سنودس النيل

نظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس دورة تدريبية متخصصة بعنوان "سمات القيادة المتميزة" لمديري مدارس سنودس النيل الإنجيلي، ببيت أجابيه بوادي النطرون، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وبأشراف ورئاسة إسلام السعيد مدير المركز.

وشارك في التدريب عدد من المدربين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وهم؛ إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار، صابر فاروق مدرس الصحة النفسية بجامعة عين شمس، نهلة جمال أمين مركز تعليم الكبار

وحضر الدورة التدريبية فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والقس أكرم ناجي عضو مجلس المؤسسات التعليمية، والقس داود إبراهيم أمين منطقة وجه بحري، والقس مايكل رفعت أمين منطقة وجه قبلي، و ماريان كمال.

وتأتي هذه الدورة تأكيدًا للدور الرائد لمركز تعليم الكبار في التدريب والتأهيل الذي يتماشى مع المستجدات كافة، كما يعد هذا التدريب ضمن خطة التدريب لمجلس المؤسسات التعليمية لتعزيز جودة التعليم وتطوير أداء القيادات التعليمي وبناء مهارات القيادة الفعالة وتنميتها، بدءًا من مهارات الاتصال الإنساني والمهني التي تعتبر أساسية في بناء علاقات قوية داخل البيئة التعليمية، وصولا إلى أسس الإدارة ومبادئ القيادة التي تمنح المشاركين الأسس اللازمة لتحقيق النجاح في رحلتهم القيادية.

وتناولت الدورة التدريبية محاور مهمة مثل؛ عمليات اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتعزيز التواصل الفعال، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع التحديات وإدارة الأزمات ببراعة وثقة، وكذلك مهارة اتخاذ القرار، والتعامل مع أنماط الشخصية، وفن التفاوض، حيث لم تكن الدورة مجرد فرصة لاكتساب المعرفة، بل كانت تجربة ملهمة ومحفزة للمديرين التعليميين لتحقيق أقصى إمكاناتهم وتحويل رؤيتهم لمستقبل تعليمي أفضل وأكثر إشراقا للجميع.