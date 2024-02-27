مجلس جامعة كفرالشيخ يوافق علي تعيين 9 أساتذة ومدرسين

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن مجلس الجامعة ،وافق على تعيين عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين في الكليات المختلفة التابعة للجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه تم الموافقة، على التعيين فى وظيفة استاذ لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الاداب وطب الاسنان، والتعيين فى وظيفة استاذ مساعد لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية النوعية والطب البشري والتجارة، والتعيين فى وظيفة مدرس لعدد 3 من الهيئة المعاونة بكلية الطب البشري.

كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لعدد 22 من الباحثين بكليات التربية الرياضية والزراعة والتجارة والصيدلة والاداب والطب البيطري والتربية، كما تم منح درجة الماجستير لعدد 28 من الباحثين بكليات العلوم والزراعة والتربية النوعية والهندسة والاداب والصيدلة والتربية الرياضية والطب البشري وعلوم الثروة السمكية والمصايد والتربية والتجارة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

وحضر الجلسة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.

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