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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: النازحون في رفح الفلسطينية يواجهون ظروفًا قاسية

غزة
غزة
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أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أن النازحين في رفح الفلسطينية يواجهون ظروفا جوية قاسية ورياحا تعصف بخيامهم، متابعا أن عددا قليلا من المستشفيات تحاول البقاء قيد التشغيل رغم نفاد مخزون الوقود، وذلك  وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وأضاف متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أن الوضع الإنساني في مختلف أنحاء القطاع آخذ بالتدهور بسبب استمرار القصف الإسرائيلي، لافتا إلى أن أكثر من 70% من المستشفيات خرجت عن الخدمة بالإضافة إلى المراكز الصحية.

وأشار متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إلى وجود فريق متخصص يعمل مع الطواقم الطبية في مستشفى غزة الأوروبي لخدمة المرضى، وأن المساعدات الغذائية لا تصل إلى شمال القطاع على مدار الأسابيع الماضية.

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