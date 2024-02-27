هيئة الأركان الأوكرانية: 96 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال يوم

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، خوض 96 اشتباكا قتاليا خلال اليوم الماضي، في أوكرانيا، حيث شنت القوات الروسية ست ضربات صاروخية و92 غارة جوية، بالإضافة إلى 110 هجمات باستخدام قاذفات صواريخ متعددة.

وقالت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إنه خلال الليلة الماضية، "أطلق الروس وابلا من طائرات "شاهد-136/131"، بدون طيار. ولم يتم بعد التحقق من صحة التقرير الخاص بالضربة".

وأضاف البيان أن الغارات الجوية الروسية استهدفت عددا من المناطق منها: سومي وخاركيف ومنطقة زابوريزهيا.

ووفقا للبيان؛ تعرضت أكثر من 120 مستوطنة في مناطق: تشيرنيهيف، وسومي، وخاركيف، ولوهانسك، ودونيتسك، وزابوريزهيا، ودنيبروبتروفسك، وخيرسون، وميكوليف لقصف مدفعي روسي.

