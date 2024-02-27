ads
الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. مدفعية الاحتلال تقصف شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، نفذت قصفًا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، استشهد شابًا فلسطينيًا، من مخيم الفارعة جنوب طوباس في مواجهات تخوضها المقاومة ضد قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، 3 غارات جوية على حي الدرج والزيتون والصبرة، في مدينة غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وأمس الإثنين، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال والقذائف الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما استشهد 9 فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال في غارة على منزلًا لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الكويتي.

فلسطين مدفعية الاحتلال قصف شرق خان يونس قطاع غزة