فلسطين.. مدفعية الاحتلال تقصف شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، نفذت قصفًا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، استشهد شابًا فلسطينيًا، من مخيم الفارعة جنوب طوباس في مواجهات تخوضها المقاومة ضد قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، 3 غارات جوية على حي الدرج والزيتون والصبرة، في مدينة غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وأمس الإثنين، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال والقذائف الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما استشهد 9 فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال في غارة على منزلًا لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الكويتي.