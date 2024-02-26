مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الحر في القليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، لاصدامها بسيارة نقل أمام بنزيمة قها، على طريق شبرا - بنها الحر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص اصدمت بسيارة نقل أمام بنزيمة قها، بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين ووفاة آخر، جمعيهم من محافظة الدقهلية، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، وعودتها لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

فيما أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، هروب سائق السيارة النقل المتسببة في انقلاب السيارة الميكروباص، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم المتسبب في الحادث، وجار رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية منوهًا بأن الطريق غير متوقف حاليا.