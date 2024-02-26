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الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا مرقس يترأس قداس صوم يونان بالقوصية

ارشيف
ارشيف
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ترأس الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك ظهر اليوم الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ قداس أول أيام صوم أهل نينوي وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس بمدينة القوصية . 

عاون الاب المطران في صلاة القداس القمص انطون رزق الله راعي الكاتدرائية . 
خلال العظة هنأ الأنبا مرقس أبناء الكنيسة بالصوم المبارك، مؤكداً اهمية الصوم في الحياة الروحية وموقعه الفريد في السمو بالنفس  وتقوية الإرادة في طريق التوبة والتجديد للعمق الروحي . 
وعن دعوة يونان من قبل الرب بالتوجه إلى أهل نينوى  ورد فعله  بالهروب إلى ترشيش أكد راعي الايبارشية خطورة الوقوف امام مشيئة الله وتدبيره لخلاص الإنسان . وذكر الأب المطران اهمية تجاوب يونان لنداء الرب بعد تجربة الحوت وعظم رحمة الله وخلاصة الذي شمل أهل نينوى عند توبتهم  ورجوعهم إليه تعالى . 

واختتم راعي الايبارشية العظة بدعوة ابناء الكنيسة إلى القراءة التأملية لسفر يونان بالكتاب المقدس مؤكداً ان يكون زمن الصوم زمن توبة وتجديد في القلب والسلوك للنمو في محبة الله . 
 

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