الأنبا مرقس يترأس قداس صوم يونان بالقوصية

ترأس الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك ظهر اليوم الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ قداس أول أيام صوم أهل نينوي وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس بمدينة القوصية .

عاون الاب المطران في صلاة القداس القمص انطون رزق الله راعي الكاتدرائية .

خلال العظة هنأ الأنبا مرقس أبناء الكنيسة بالصوم المبارك، مؤكداً اهمية الصوم في الحياة الروحية وموقعه الفريد في السمو بالنفس وتقوية الإرادة في طريق التوبة والتجديد للعمق الروحي .

وعن دعوة يونان من قبل الرب بالتوجه إلى أهل نينوى ورد فعله بالهروب إلى ترشيش أكد راعي الايبارشية خطورة الوقوف امام مشيئة الله وتدبيره لخلاص الإنسان . وذكر الأب المطران اهمية تجاوب يونان لنداء الرب بعد تجربة الحوت وعظم رحمة الله وخلاصة الذي شمل أهل نينوى عند توبتهم ورجوعهم إليه تعالى .

واختتم راعي الايبارشية العظة بدعوة ابناء الكنيسة إلى القراءة التأملية لسفر يونان بالكتاب المقدس مؤكداً ان يكون زمن الصوم زمن توبة وتجديد في القلب والسلوك للنمو في محبة الله .

