تنفيذ ندوة عن الأمن السيبراني في محافظة دمياط

أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ندوة تمهيدية للتعريف بمخطط التوعية الذى سينفذه الجهاز يومى الرابع والخامس من مارس المقبل، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك لتوعية المجتمع المدنى بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية وأيضًا المحافظ الإلكترونية والسلامة من أبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول وأيضًا التكنولوجيا المتطورة والأمن السيبراني.

وقام المهندس محمد إبراهيم رئيس القطاع التفاعلى المجتمعى بالجهاز بتقديم عرض عن تلك المحاور والإعلان عن الحملة، حيث جاء ذلك على هامش الندوة التثقيفية الثانية عشر للقوات المسلحة التى تم عقدها اليوم بقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة.

حيث من المقرر أن تنطلق تلك الندوات وورش العمل بالشراكة مع عدد من الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين مما يعزز الأهداف المتعلقة بالوعى بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمى ضمن أهداف مصر للتنمية المستدامة وفى ضوء الدور التوعوى الذى يقوم به الجهاز فى جميع أنحاء الجمهورية والاستماع إلى مشاكل المواطنين فى هذا الخصوص ووضع اقتراحات للعمل عليها.

ويشار إلى أنه تم اختيار محافظة دمياط كأول محافظة لتنفيذ تلك الندوات، حيث تم عقد اجتماع تنسيقى برئاسة محافظ دمياط وبحضور ممثلى الجهاز الأسبوع الماضى لوضع الملامح الرئيسية للتنفيذ.

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشر للقوات المسلحة بمسرح قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة التى جاءت بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وهيئة ميناء دمياط والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة.

