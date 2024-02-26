علي ماهر يعلن تشكيل المصري أمام المقاولون

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، بعد قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ١٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي- باهر المحمدي- أحمد أيمن منصور- حسين السيد.

خط الوسط: عمر سعداوي- معتز بن منير- محمود حمادة.

خط الهجوم: ميدو جابر- سمير فكري- محمد الشامي.

يدخل المصري البورسعيدي المباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة.