3 أبراج تتميز بالشباب الدائم.. تعرف عليها

تتنوع الأبراج بتنوع الشخصيات ولكل شخصية برج يتفق معها ويتنتمي إليها، إذ من بين هذه الابراج من تجدهم يتمتعون بالحياه والنشاط فنجدهم يتطبعوا بطابع الشباب الدائم، وهناك من الأبراج ما يتصف بالكسل والرضو.

ولأن هذه الأبراج الأكثر حيوية ونشاط ومرح لما يمتلكونه من قدرة علي جلب السعاده والفرح معهم أينما ذهبوا فصلا عن أنهم يتصفون بالاجتماعية، فتعالى عزيزى القارئ نتعرف على هذه الأبراج فربما تكون واحد منهم .

برج الأسد

يميل برج الأسد للحياة الاجتماعية وعلي ذلك فهو منفتح علي الآخرين ذلك لانه يميل الي بث روح السعادة لكل من يتعامل معه ذلك لانه يبحث عن مصدر الطاقه الايجابيه اذ انه لا يتردد فى أن ببث تلك الروح الايجابيه فى كل مكان وكل من يتعامل معه

مولع بالحياه والنشاط وذلك الولع والنشاط يتجلي بكونه يميل في معظم مواقفه الحياتية لان يحقق السعادة معتمدا علي روح التفائل متجنبا الطاقه السلبيه بما فيها من كأبه وضيق أفق وتشاؤم

الدلو

برج يميل الي الثقه بالنفس وعلي ذلك فهو يقدر ذاته علي كل الاصعدة فضلا علي الصعيد الشخصي اذ أنه يهتم بمظهره الخارجى حيث يهتم باناقته وشيكاته اينما ذهب اما على الصعيد العاطفي فهو واثق من نفسه وهذه الثقه تظهر عنده في كونه مولود حيوي يحب المرح والسعاده محاولا تأمين أسبابها برغم انه قد يعيش احيانا ظروف قاسيه

تتجلى حيوته وشيايه الدائم ايضا فى كونه مولود حيوي وعلى ذلك يعشق الضحك والمرح والنجاح ولانه مرح فهو لا يقبل اي اخفاقا ت ولا يتوقف عندها كما ان حيه للمرح قد يقوده إلي حب المغامرة والتعبير عنها بفكره الحر ذلك عن برج الدلو

الحمل

برج محب للحياه ويميل للتفاؤل متجاوز الاسي والحزن وذلك سر شبابه الدائم الذي يتجلي في انه قد يحول مواقف حياته الصعبه الي مواقف مضحكه

تتجلى ميله الى المرح فى كونه يتعايش مع كل ما هو مثبر للمرح فضلا عن انه يبث روح الداعبه في ممارسته للانشطه الابتكارية ولانه محبا للمرح فقد يستطيع أن يتعامل مع كل مصادر الاسي والحزن اذ يتفاعل معها بطريقه مبتكره يحارب فيها الملل من ناحيه ومن ناحيه اخري يقضي علي الاسي والحزن وذلك بتخطي مو أقف الحزن والاسي بأقل الخسائر

يظهر مرحه وشبابه الدائم ايضا فى حرصه على ان يركز فى حياته علي الجانب الايجابي متجاوز كل المصاعب بما فيها من مأسي وكأبه وذلك بتحويلها الي ما هو مضحك قاصدا بذلك ان يبث روح الفرح وبذلك يصبح الكثر حيويه وشباب