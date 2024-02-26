وزير التعليم: فرصة أخرى للذين لم يجتازوا التدريبات من الدفعة الأولى لـ"30 ألف معلم"

اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تسكين الدفعة الأولى لمسابقة ٣٠ ألف معلم بمحافظة الدقهلية واستقرارهم، مؤكدًا أن النهوض بالعملية التعليمية يتحقق بمعلمين على درجة عالية من التفتح والقدرة على الإدارة والتفهم، وامتلاك المهارات التى تؤهلهم للتدريس.

وأكد وزير التعليم أنه سيتم منح فرصة أخرى للمعلمين الذين لم يجتازوا التدريبات من الدفعة الأولى، لإعادة اجتياز التدريب، مع معلمى الدفعة الثانية.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية.