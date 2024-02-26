غداً.. "العامة للمناجم" تستضيف المؤتمر التأسيسي للمنظمة الأفريقية لعمال التعدين

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات برئاسة محمد سمارة عن استضافتها للمؤتمر التأسيسي للمنظمة الأفريقية لعمال التعدين غدا الثلاثاء ولمدة يومان وذلك بإحدي فنادق القاهره الكبري.

ويشارك بالمؤتمر المنظمات العمالية في 16 دولة، يحضر منهم 9 دول وهم: مصر والصومال وبتسوانا وزيمبابوي ومالي وغانا ونامبييا وزامبيا وأثيوبيا،كما يشارك عدد 7 دول أخرين عن طريق الفيديو كونفراس.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاتفاق علي المبادئ الاساسيه لوثيقة التاسيس، بالإضافة الي الاتفاق علي دولة المقر.

يأتي ذلك في إطار اهتمام النقابة العامة للمناجم والمحاجر بتنفيذ خطة مصر بتوسيع برتوكولات التعاون مع البلدان الشقيقة لكسب المزيد من الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية.