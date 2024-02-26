قرارات النيابة في واقعة غرق معدية نكلا

أمرت جهات التحقيق في شمال الجيزة بحبس صاحب معدية نكلا بمنشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك علي خلفية غرق المعدية ووقوع ضحايا ومصابين، ووجهت له جهات التحقيق اتهامات من ضمنها القتل الخطأ والإصابة الخطأ بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص.

وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثامين الضحايا عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وسماع أقوال شهود العيان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد شهدت عزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، واقعة مأساوية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، إثر غرق معدية محملة بعمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال جثامين كلا من: "أيمن أحمد"، "أحمد عز الدين" "أيمن عيد"، "محمد فاروق".

فيما تم انتشال 5 عمال مصابين هم كلا من: "إيهاب عبدالنبي قطب"، "عبدالرحمن ياسر فتحي"، "سامي فؤاد عابدين"، "سيف إبراهيم هنداوي"، "محمود إبراهيم محمود".

وتكثف القوات جهودها لانتشال باقي العمال المفقودين والذين كانوا متن المعدية المنكوبة وهم كلا من: "حمدي أسامة حمدي"، "محمود محمد السيد"، "أيمن عبدالسيد سلامه"، "زكريا كامل محمد".

كان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق معدية بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق معدية "الرياح" على متنها من 13 عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة، وجري انتشال اثنين منهم مصابين جري نقلهم إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم انتشال 4 جثث و5 مصابين حتي الآن وجاري البحث عن مفقودين آخرين.