تعرف على جدول مباريات البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة جلوس الجدول النهائي للبطولة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبلة .

وتقام فعاليات البطولة على الصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

من جانبه أعرب الإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة عن سعادته الكبيرة لحرص العديد من الدول على المشاركة والتواجد في هذا الحدث العربي والافريقي .

وأضاف حسنين، أنه لابد من توجيه الشكر للدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، مؤكداً أن الفقير يحرص دائما على دعم الرياضة العربية ولا يبخل بأي جهد في سبيل تطوير اللعبة على الصعيد العربي والدولي .

الدكتور فهد الفقير



وتواصل اللجنة العليا المنظمة للبطولة سلسلة اجتماعتها من أجل الوقوف على اخر الاستعدادات قبل انطلاق هذا الحدث.

وتشهد الإجتماعات حضر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية والإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، واللواء منصور المحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة، ورؤساء اللجان الفرعية باللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن إحياء المطرب محمد صلاح لحفل افتتاح البطولة، بأغنية كتبت خصيصا من أجل الحدث.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هى: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.