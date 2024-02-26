الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة نهارًا.. وطقس شديد البرودة ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعات في درجات الحرارة عن الأمس، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، واليوم ترتفع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن الأمس وتسجل درجات الحرارة 26 درجة مئوية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، وهي كتل مرتفعة بدرجات حرارتها، واليوم سيكون ذروة الارتفاعات بدرجات الحرارة، ضمن موجة الارتفاعات التي نشهدها منذ بداية الشتاء.

وتابعت، أن الطقس خلال فترة النهار مع آشعة الشمس تكون أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتكون الأجواء مائلة للدفئ على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس تعود قيم درجات الحرارة للإنخفاض بشكل كبير وملحوظ فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وستظل الأجواء من باردة لشديدة البرودة على أغلب الأنحاء، خصوصا المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي بشكل كبير.