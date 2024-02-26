الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بلدية المحلة بالدوري الممتاز

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد قرار تأجيل مباراته ضد بيراميدز، وفقا للائحة المسابقات.

وحرص مارسيل كولر على تحضير لاعبي الأهلي جيداً قبل خوض مباراة بلدية المحلة، بدءاً من الحصول على راحة سلبية السبت عقب العودة من رحلة غانا بعد مواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كما حرص على مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو لمباريات الفريق المحلاوي لمعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف البلدية، قبل موقعة الغد من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الهدف في الفوز والخروج بالثلاث نقاط.

وتعادل الأهلي مع سموحة سلبياً فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري ، حيث يحتل المارد الأحمر المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.