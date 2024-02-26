التصريح بدفن جثة طفلين لقيا مصرعهما في حادث بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم التصريح بدفن جثة طفلين لقيا مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أعلى كوبري بردين بمركز الزقازيق وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أعلى كوبري بردين بمركز الزقازيق مما أسفر عن مصرع كل من: "عبدالحي عبدالمنعم أبو دسوقي" و"محمد وليد السواح" عمرهما 15 عاما مقيمان في قرية بردين بمركز الزقازيق.

وتم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.