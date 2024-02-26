أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 فبراير 2024

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين، 26 فبراير 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3428 جنيهًا للشراء، و 3257 جنيه للبيع .

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3000 جنيهً للشراء و 2850 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2571 جنيهًا للشراء و 2442 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2000 جنيه للشراء، و1949 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24000 جنيه للشراء و 22800 جنيه للبيع.