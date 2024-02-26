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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 فبراير 2024

الذهب
الذهب
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واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين، 26 فبراير 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3428 جنيهًا للشراء،  و 3257 جنيه للبيع .

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3000 جنيهً للشراء و 2850 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2571 جنيهًا للشراء  و 2442 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2000 جنيه للشراء، و1949 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24000 جنيه للشراء و 22800 جنيه للبيع.

أسعار الذهب الذهب اليوم