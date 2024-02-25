أستاذ عبري: دولة الاحتلال غير مهيئة لمواجهة حرب طويلة الأمد

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن جيش الاحتلال رغم الحرب المستثمرة منذ عدة أشهر لم ينجح في الإفراج عن الأسرى، أو القضاء على حركة حماس، أو وقف الرشقات الصاروخية.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال غير مهيئة لمواجهة حرب طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن إسرائيل استدعت الاحتياطي لفترة تزيد عن 4 شهور، وبسبب الحرب حدث تهجيرا لأكثر من 100 ألف إسرائيلي، وهذه المشاهد لم يعتاد عليها المهاجر الذي جاء إلى دولة الاحتلال من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى أن هناك مظاهرات كبيرة في دولة الاحتلال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكي يراجع حساباته في الحرب على قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ممتد منذ عدة سنوات، ولم يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير.