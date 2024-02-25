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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أليو ديانج يسافر إلى النمسا للخضوع لمنظار استكشافي على الركبة

أليو ديانج لاعب الاهلي
أليو ديانج لاعب الاهلي
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يسافر المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا خلال الساعات المقبلة لإجراء فحوصات طبية على الركبة وتحديد طريقة العلاج. 
وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر أليو ديانج إلى النمسا بعد التواصل مع كريستيان فليك الطبيب النمساوي الذي يتعامل معه مسئولو الأهلي في ملف الإصابات.

ومن المقرر أن يخضع “ديانج” لعملية منظار لتحديد طبيعة الإصابة وسبب الآلام التي يعاني منها في الركبة مؤخرا والتي ابعدته عن الفريق في المباريات الأخيرة عقب العودة من المشساركة مع منتخب مالي في بطولة أفريقيا 2023 التي اقيمت في كوت ديفوار.

وسيحدد المنظار الاستكشافي للركبة، سبب آلام التي يعاني منها اللاعب وطريقة العلاج سواء بإجراء عملية تنظيف للركبة أو خياطة في الغضروف.

وكشف مصدر بالأهلي أنه في حال إجراء عملية تنظيف للركبة سيغيب أليو ديانج لمدة شهر ونصف، أمام في حالة الخضوع لعملية “خياطة في الركبة” سيغيب اللاعب المالي لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور. 

 

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