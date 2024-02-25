مدير مكتبة الإسكندرية: المجتمعات الجديدة تقوم علي الابتكار والإبداع العقلي

نظمت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية السادس والثلاثين الذي تستضيفه مصر في الفترة من 1-8 سبتمبر 2024.

وعبر مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد عن اعتزازه بأن تكون مكتبة الإسكندرية شريكاً أساسياً في رعاية الأولمبياد الدولية للمعلوماتية.

وأضاف " زايد " أن مثل هذه الفعاليات التي تعتمد على الإبداع العقلي ، تلعب دور في خلق نوع تنافسية عالمية خاصةً بين الشباب حيث ترتقي بتكوين النفوس والعقل والوجدان .

وقال مدير مكتبة الإسكندرية ان المجتمعات المعاصرة انتقلت بشكل كبير من الاقتصاد بمعناه المتعارف عليه إلى العمل المعلوماتى ودنيا التكنولوجيا المعلوماتية والرقمنة مشيرا إلي أن المجتمعات الجديدة تقوم علي الابتكار والإبداع العقلي.

وأشار إلي أن الابتكار والإبداع وصل إلي أقصى مدى فى النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي ، حيث أصبح التنافس حالياً بين الدول على المستوى العقلي والقدرة علي التكيف مع التحول الرقمي وان تكون منتجة للتكنولوجيا المرقمنة.

من ناحيته عبر بنجامین بروتون رئیس الأولمبياد الدولى للمعلوماتية عن سعادته بالتواجد في مصر البلد المضيف للاولمبياد الهام مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرة مصر البلد ذات التاريخ العظيم والعريق بتنظيم لهذا الحدث للمرة الثانية في تاريخ الأولمبياد والذي يعبر عن قوة مصر التنظيمية الكبيرة.

من جانبه أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن المسابقة تعد واحدة من أهم الفاعليات التي تشهدها مصر ونموذج مثالي للعمل المشترك بين الاكاديمية العربية ووزارة الاتصالات والشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية ان الطلاب يجب ان يكونوا سفراء لبلادهم و هم الكنز الحقيقي الذي نثق ونفتخر به.

كما أكد" عبد الغفار" أهمية تأهيل الجيل الحالي لعلوم المستقبل ومنها البرمجة ، وهى إحدى المهارات التي توليها مشيراً إلى أن المسابقة هى أفضل طريق لاكتشاف الموهوبين فى ظل المتطلبات التكنولوجية المتزايدة وثورة الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات .

واختتم "عبد الغفار "كلمته متمنياً النجاح والتوفيق فى خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها العالمية، وطيب الإقامة لجميع المشاركين داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وبنجامین بروتون رئیس الاولمبياد الدولى للمعلوماتية.