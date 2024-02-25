مصرع وإصابة 8 صيادين خلال حادث سير ببورسعيد

لقى صيادان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، إثر انقلاب انقلاب سيارة ربع نقل ، تقل عدد من الصيادين من محافظة الدقهلية أمام طريق شادر بحر البقر بنطاق محافظة بورسعيد، وجرى نقل الجثامين للمشرحة والمصابين لمستشفى بورسعيد لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مديرية أمن بورسعيد، بوصول عدد من الصيادين التابعين لمحافظة الدقهلية، إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم ووجود وفيات ومصابين نتيجة الحادث.

واستقبلت مستشفى 30 يونيو بمحافظة بورسعيد 6 مصابين وجثمانين، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل أمام طريق شادر عزام بحر البقر، وأسفر الحاث عن مصرع أحمد إبراهيم نجيب 42 عاما، مقيم المطرية، دقهلية،على على كامل عبد الرحيم، 27 عاما، مقيم المطرية، فيما أصيب كلا من :حمدى محمد كامل 31 عاما، المطرية مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعى بالوجه حوالى 5 سم، محمد البدرى إبراهيم 55 عاما، المطرية مصاب باشتباه كسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج، وإبراهيم السيد خليل 35 عاما، المطرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية، حسن سليمان محمد 50 عاما، المطرية، مصاب باشتباه كسر باليد اليمني، مجهول الهوية حوالى 35 عاما، المطرية اشتباه نزيف بالمخ.

جرى نقل الجثمانين للمشرحة، والمصابين لمستشفي 30 يونيو ببورسعيد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.