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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائى كأس الرابطة.. تشكيلة هجومية متوقعه لتشيلسي أمام ليفربول

تشيلسى
تشيلسى
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يستضيف فريق تشيلسى، نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، فى تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلى" ، ضمن منافسات نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه.


وتعانى كتيبة الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لفريق تشيلسى، من عدة غيابات فى صفوفه، وأتى ابرزها كل من: ويسلي فوفانا وريس جيمس وبينوا بادياشيل وروميو لافيا.


ومن المتوقع ان يدخل فريق تشيلسى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: بيتروفيتش.
خط الدفاع: جوستو - ديساسي - كولويل - تشيلويل.
خط الوسط: كايسيدو - فرنانديز - جالاجر.
خط الهجوم: بالمر - سترلينج - جاكسون.

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