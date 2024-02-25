نهائى كأس الرابطة.. تشكيلة هجومية متوقعه لتشيلسي أمام ليفربول

يستضيف فريق تشيلسى، نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، فى تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلى" ، ضمن منافسات نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه.



وتعانى كتيبة الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لفريق تشيلسى، من عدة غيابات فى صفوفه، وأتى ابرزها كل من: ويسلي فوفانا وريس جيمس وبينوا بادياشيل وروميو لافيا.



ومن المتوقع ان يدخل فريق تشيلسى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو - ديساسي - كولويل - تشيلويل.

خط الوسط: كايسيدو - فرنانديز - جالاجر.

خط الهجوم: بالمر - سترلينج - جاكسون.