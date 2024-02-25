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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 16 ألف طن و1036 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1036 شاحنة 82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 574 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000  طن بضائع، 462 شاحنة و10 سيارة. 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة  امل ومغادرة السفينتين الرياض والحرية2 ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة فيما غادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل  ، كما تم تداول 4360 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج ، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1940 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا