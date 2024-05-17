الخارجية الصينية: وضع خطة مع روسيا للتعاون الثنائي في مختلف المجالات

وصفت وزارة الخارجية الصينية المحادثات التي عقدت بين الرئيسين الصيني، شي جين بينج، والروسي، فلاديمير بوتين، بـ "الصريحة والودية والغنية بالمعلومات"، حيث وضع الجانبان خطة للتنمية المستقبلية للعلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال المدير العام لإدارة شؤون أوروبا وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية الصينية، ليو بين، للصحفيين حسبما نقلت شبكة تليفزيون الصين الدولي "سي جي تي إن" اليوم الجمعة إن الرئيسين وقعا بيانا مشتركا بشأن تعميق شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة، بمناسبة الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وشهدا على توقيع أكثر من 10 وثائق تعاون رئيسية.

وأضاف ليو أن الرئيس شي طرح خمسة مبادئ خلال محادثاته مع بوتين، يلتزم بها البلدان، موضحا أن هذه المبادئ هي الاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين والصداقة الدائمة والتنسيق الاستراتيجي والإنصاف والعدالة، وتعد المبادئ فهم دقيق للوضع والمرحلة التي تمر بها العلاقات الثنائية.

كما تعهدت الصين بمواصلة تعزيز محادثات السلام وأداء دور بناء في التسوية السياسية للمناطق التي تشهد صراعات.