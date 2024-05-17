برنامج الأغذية العالمي: التصعيد العسكري في رفح الفلسطينية يهدد العمليات الإنسانية بغزة

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، منذ قليل، نقلا عن برنامج الأغذية العالمي، أن التصعيد العسكري في رفح الفلسطينية ينذر بتوقف العمليات الإنسانية في غزة، وسط حرب الإبادة الجماعية الذي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه سكان القطاع.

وفي سياق متصل، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن الإجراءات الإسرائيلية تحول دون تشغيل المستشفيات وإيصال المساعدات لغزة، وشدد على ضرورة فتح المعابر جميعًا لإدخال كافة المواد الطبية.

وأضاف,: الوضع العام في قطاع غزة كارثي وهناك كثير من الصعوبات بسبب الإجراءات الإسرائيلية، كما يوجد عدد من مستشفيات غزة تعمل بشكل جزئي ولسنا قادرين على الوصول إلى مستشفيات الشمال بسبب الحصار الإسرائيلي.