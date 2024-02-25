ads
الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجزائر: تفكيك شبكة تهريب مهاجرين عابرة للحدود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الجهات الأمنية الجزائرية عن نجاحها في تفكيك شبكة إجرامية منظمة تعمل عابرة للحدود في غرب البلاد، حيث كانت تختص في تسهيل وتنظيم عمليات دخول وخروج المهاجرين بطرق غير شرعية عبر الحدود البرية.

ووفقًا لبيان صادر عن الدرك الجزائري، تمت هذه العملية عبر تتبع شخص يحمل جنسية مزدوجة، حيث كان يستلم المبالغ بالعملة الجزائرية ثم يقوم بتحويلها لشخص آخر يقيم خارج البلاد عبر تطبيق إلكتروني.

وأشار البيان إلى أنه تم القبض على باقي أفراد الشبكة داخل مسكن مهيأ كمركز عبور، والذين يبلغ عددهم 6 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية وجوازات سفر.

وأكد البيان أن جميع الإجراءات القانونية تم اتخاذها، وتم تقديم جميع أفراد الشبكة أمام السلطات القضائية المختصة، بتهمة جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتحويل حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

الجزائر الشرطة الجزائرية الدول العربية السلطات القضائية