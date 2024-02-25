الجزائر: تفكيك شبكة تهريب مهاجرين عابرة للحدود

أعلنت الجهات الأمنية الجزائرية عن نجاحها في تفكيك شبكة إجرامية منظمة تعمل عابرة للحدود في غرب البلاد، حيث كانت تختص في تسهيل وتنظيم عمليات دخول وخروج المهاجرين بطرق غير شرعية عبر الحدود البرية.

ووفقًا لبيان صادر عن الدرك الجزائري، تمت هذه العملية عبر تتبع شخص يحمل جنسية مزدوجة، حيث كان يستلم المبالغ بالعملة الجزائرية ثم يقوم بتحويلها لشخص آخر يقيم خارج البلاد عبر تطبيق إلكتروني.

وأشار البيان إلى أنه تم القبض على باقي أفراد الشبكة داخل مسكن مهيأ كمركز عبور، والذين يبلغ عددهم 6 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية وجوازات سفر.

وأكد البيان أن جميع الإجراءات القانونية تم اتخاذها، وتم تقديم جميع أفراد الشبكة أمام السلطات القضائية المختصة، بتهمة جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتحويل حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.