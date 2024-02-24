كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن القائمة الكاملة لجوائز نسخته الـ74، والذي يقام خلال الفترة من “15 - 25” فبراير الجاري.
وترأست الممثلة والمخرجة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونجو، لجنة تحكيم المسابقة الدولية، لتصبح ثاني إمرأة تتولى المنصب على التوالي، بعد زميلتها الممثلة كريستين ستيوارت.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي 2024:
أفضل فيلم
dahomey - ماتي ديوب
جائزة لجنة التحكيم الكبرى
A Traveler’s Needs - هونج سانج سو
جائزة لجنة التحكيم
The Empire - برونو دومون
جائزة الإخراج
نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس - Pepe
أفضل أداء رئيسي
سباستيان ستان - A Different Man
أفضل أداء مساعد
إيميلي واتسون - Small Things Like Thes
أفضل سيناريو
Dying- ماتيس جلازنر
أفضل تعاون فني
The Devil’s Bath
أفضل فيلم وثائقي
No Other Land
أفضل فيلم قصير
An Odd Turn - فرانسيسكو ليزاما
جائزة تصويت الجمهور (البانوراما) لأفضل فيلم روائي
Memories of a Burning Body - أنطونيلا سوداساسي فيرنيس
جائزة تصويت الجمهور (البانوراما) لأفضل فيلم وثائقي
No Other Land
الدب الذهبي الفخري
مارتن سكورسيزي