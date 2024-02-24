كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن القائمة الكاملة لجوائز نسخته الـ74، والذي يقام خلال الفترة من “15 - 25” فبراير الجاري.

وترأست الممثلة والمخرجة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونجو، لجنة تحكيم المسابقة الدولية، لتصبح ثاني إمرأة تتولى المنصب على التوالي، بعد زميلتها الممثلة كريستين ستيوارت.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي 2024:

أفضل فيلم

dahomey - ماتي ديوب

جائزة لجنة التحكيم الكبرى

A Traveler’s Needs - هونج سانج سو

جائزة لجنة التحكيم

The Empire - برونو دومون

جائزة الإخراج

نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس - Pepe

أفضل أداء رئيسي

سباستيان ستان - A Different Man

أفضل أداء مساعد

إيميلي واتسون - Small Things Like Thes

أفضل سيناريو

Dying- ماتيس جلازنر

أفضل تعاون فني

The Devil’s Bath

أفضل فيلم وثائقي

No Other Land

أفضل فيلم قصير

An Odd Turn - فرانسيسكو ليزاما

جائزة تصويت الجمهور (البانوراما) لأفضل فيلم روائي

Memories of a Burning Body - أنطونيلا سوداساسي فيرنيس

جائزة تصويت الجمهور (البانوراما) لأفضل فيلم وثائقي

No Other Land

الدب الذهبي الفخري

مارتن سكورسيزي