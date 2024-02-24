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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي 2024

مهرجان برلين السينمائي
مهرجان برلين السينمائي
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كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن القائمة الكاملة لجوائز نسخته الـ74، والذي يقام خلال الفترة من “15 - 25” فبراير الجاري.

وترأست الممثلة والمخرجة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونجو، لجنة تحكيم المسابقة الدولية، لتصبح ثاني إمرأة تتولى المنصب على التوالي، بعد زميلتها الممثلة كريستين ستيوارت.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي 2024:

 

أفضل فيلم

dahomey - ماتي ديوب

جائزة لجنة التحكيم الكبرى

A Traveler’s Needs - هونج سانج سو

 

جائزة لجنة التحكيم

The Empire - برونو دومون

 

جائزة الإخراج

نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس - Pepe

 

أفضل أداء رئيسي

سباستيان ستان - A Different Man

 

أفضل أداء مساعد

إيميلي واتسون - Small Things Like Thes

 

أفضل سيناريو

Dying- ماتيس جلازنر

 

أفضل تعاون فني

The Devil’s Bath

 

أفضل فيلم وثائقي

No Other Land

 

أفضل فيلم قصير

An Odd Turn - فرانسيسكو ليزاما

 

جائزة تصويت الجمهور (البانوراما) لأفضل فيلم روائي

Memories of a Burning Body - أنطونيلا سوداساسي فيرنيس

 

جائزة تصويت الجمهور (البانوراما) لأفضل فيلم وثائقي

No Other Land

 

الدب الذهبي الفخري 

مارتن سكورسيزي

مهرجان برلين السينمائي الدولي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي