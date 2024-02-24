الرئيس النمساوي يؤكد تضامن بلاده الثابت مع أوكرانيا

وعد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بتضامن بلاده الثابت مع أوكرانيا، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لـ "الهجوم" الروسي على أوكرانيا.

وقال الرئيس النمساوي في تصريح اليوم السبت، إن روسيا هي التي بدأت هذه "الحرب العدوانية غير القانونية"، مشيرًا الى أن روسيا هي التي يجب أن تضع حدًا لذلك.

وأضاف: أن "أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية وقد بدأت روسيا "حربا عدوانية غير مبررة قبل عامين".

وذكر أنه خلال عامين وقعت خسائر بشرية ومعاناة لا حصر لها، مشيدا بـ"المقاومة البطولية" للأوكرانيين، قائلا: "يجب ألا تذهب تضحياتهم سدى".